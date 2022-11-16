Ara tatilde görev yapma zorunluluğunun kaldırılmasına karşın çalıştırılıyorlar

16 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

2022-2023 eğitim öğretim döneminin ara tatili 14-18 Kasım arasında gerçekleşiyor. Bu ara tatilde öğretmenlerin okula gitme zorunluluklarının kaldırılmasına karşın, özel okullarda çalışan öğretmenler okula gitmek zorunda bırakılıyor.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası yaptıkları açıklamada, öğretmenleri okula çağıran kurumlar hakkında Milli Eğitim Bakanlığı ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne dilekçe verilmesine karşın adım atılmadığını söylüyor. Sendikanın açıklamasına göre öğretmenlerini ara tatilde okula çağıran 10’dan fazla kurum bulunuyor.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, “Özel okulların keyfi tutumları ve yasaları kendi işlerine geldiği gibi yorumlamak istemeleri sonucu binlerce öğretmen ara tatilde çalıştırılıyor. Özel öğretim kurumlarını bağlayan kanun net bir şekilde resmi, ara tatillerde ve yaz tatillerde ders/kurs çalışması yapılamayacağını ifade etmesine rağmen yasadışı çalışma biçimleri uygulanıyor” dedi.

"MEB ÇİZGİ ÇEKMİYOR"

“Güvencesizliğin hâkim olduğu özel öğretim kurumlarında mesleki özlük haklarından yoksun olan öğretmenler patronların dayatmalarıyla karşı karşıya” diyen Edebali, MEB’in kendi kanunlarını uygulatmak için net çizgiler çekmediğini söyledi. Edebali, “Sendikamız öğretmenlerden bilgi topladı. Hak gaspı yapan özel okullarla iletişim kurdu. MEB’in sorumlu birimlerine şikâyet dilekçelerini ulaştırdı. Sosyal medyada hak gaspı yapan kurumu teşhir ediyoruz. Çok sayıda özel okula geri adım attırdık. Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin haklarını güvence altına alan bir meslek kanununun olmaması, piyasacı eğitim anlayışında hükümet/bakanlık politikası eşliğinde ısrar, bu sorunların yaşanmasına neden oluyor.”

"USULE AYKIRI"

Özel okulda öğretmen olan Uğur Polat da şöyle konuştu: “‘MEB’in ders, takviye kurs ve diğer eğitim öğretim faaliyeti yapılamaz’ yönünde kesin hükmü bulunmamasına ve Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile bu hüküm temellendirilmesine rağmen özel okul sahipleri ve yöneticileri bu hükmü yerine getirmeyip usule aykırı biçimde öğretmenleri çalıştırıyor. Öğretmenler bunu söylediğinde ya da kendi aralarında sohbet ettiklerinde idarecilerin mobbingine maruz kalıp, tehdit ediliyorlar.”