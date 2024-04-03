Kademeli emeklilik çıkacak mı? Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?

Geçtiğimiz yıl çıkarılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini (EYT) kaçıranlar için son haftalarda kademeli emeklilik yasası gündeme geldi. Peki, Kademeli emeklilik çıkacak mı?Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 17:23
Kademeli emeklilik çıkacak mı? Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?
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Basında ve sosyal medyada yer alan iddialara göre kademeli emeklilik yasasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu kapsamda net açıklama yaptı. Peki, Kademeli emeklilik çıkacak mı?Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını söyledi.

2000 -2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) girişi olup Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kaçıran SSK ve Bağ-Kur'lu milyonlarca çalışanın gözü kademeli emeklilikteydi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkında AK Parti MYK'sı sonrası basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

Bakan Işıkhan, "Staj sigortası ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." dedi.

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, belirli şartları sağlayan kişilerin kademeli olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemde, emeklilik yaşı ve prim gün sayısı yerine, her iki şartın da kademeli olarak doldurulması esas alınır.


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