Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavlarının takvimi kısa süre önce resmi olarak açıklandı. Final sınavlarının tamamlanmasının ardından, ATA-AÖF bütünleme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri açıklandı mı? ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?





ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF 2025 yılı bütünleme sınavları; I. ve II. oturumları 5 Temmuz 2025 Cumartesi, III. oturumu ise 6 Temmuz 2025 Pazar günü olmak üzere üç oturum halinde uygulanacak.

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF üç ders sınavı 10 Ağustos 2025 tarihinde saat 09:30'da uygulanacak.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınava dair sınav giriş belgeleri ise bir hafta öncesinden adaylara sunuluyor. Buna göre sınav yerlerinin 28 Haziran tarihinde erişime açılması bekleniyor.



