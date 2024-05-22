AUZEF finalleri ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme sınavı ne zaman?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) akademik sınav takvimi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, AUZEF finalleri ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme sınavı ne zaman?
AUZEF 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme sınavı (final) takvimi belli oldu. Takvime göre, AUZEF Bahar Dönemi bitirme sınavları Haziran ayında gerçekleştirilecek. Peki, AUZEF finalleri ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme sınavı ne zaman?
AUZEF BAHAR DÖNEMİ BİTİRME SINAVLARI NE ZAMAN?
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 29 - 30 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak.
Sınavın sabah oturumları 09.30'da, öğleden sonra oturumu ise saat 14.00'de yapılacak.
TELAFİ VE ÜÇ DERS SINAV TAKVİMİ
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 3 - 4 Ağustos 2024 tarihlerinde
Mezuniyete Üç Ders Sınavı 14 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.
AUZEF SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar sınav merkezi tercih işlemlerini 29 Mayıs 2024 Çarşamba saat 23.59’a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden yapabilir.
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