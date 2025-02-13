AUZEF kayıt yenileme işlemi ne zaman yapılır? AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?
Bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri için kılavuz yayınlandı. Öğrenciler belirlenen tarihler içerisinde kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, AUZEF kayıt yenileme işlemi ne zaman yapılır? AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?
AUZEF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Öğrenimine devam etmek isteyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini belirlenen tarihlerde tamamlamaları gerekiyor. Peki, AUZEF kayıt yenileme işlemi ne zaman yapılır? AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?
AUZEF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
Kayıt Yenileme Tarihleri : 17.02.2025 - 02.03.2025
Ders Ekle - Sil Tarihleri : 03.03.2025 - 07.03.2025
Üstten Ders Alma Tarihleri : 03.03.2025 - 07.03.2025
KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Referans numaranızı almak için https://auzef.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve
şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.
AKSİS otomasyon sistemine https://auzef.istanbul.edu.tr/ giriş yaptıktan sonra “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numarası” na ulaşabilirsiniz. Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz.
Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız.
NOT: Referans numaranız olmadan Halk Bank Şube/ATM’lerinden ödeme yapamazsınız. Halkbank ATM ve şubelerden ödeme yaparken referans numaranızın doğru olduğundan emin olunuz. Kayıtla ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış referans numarasına ödeme yapılmasından doğacak sonuçlardan fakültemiz sorumlu olmayıp sorumluluk öğrenci adayına aittir.
Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak ödeme işleminizi online olarak yapabilirsiniz.
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