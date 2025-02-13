Yayınlanma: 13.02.2025 - 14:40

Güncelleme: 13.02.2025 - 14:40

AUZEF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Öğrenimine devam etmek isteyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini belirlenen tarihlerde tamamlamaları gerekiyor. Peki, AUZEF kayıt yenileme işlemi ne zaman yapılır? AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

AUZEF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Kayıt Yenileme Tarihleri : 17.02.2025 - 02.03.2025

Ders Ekle - Sil Tarihleri : 03.03.2025 - 07.03.2025

Üstten Ders Alma Tarihleri : 03.03.2025 - 07.03.2025

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Referans numaranızı almak için https://auzef.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve

şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.

AKSİS otomasyon sistemine https://auzef.istanbul.edu.tr/ giriş yaptıktan sonra “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numarası” na ulaşabilirsiniz. Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz.

Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız.

NOT: Referans numaranız olmadan Halk Bank Şube/ATM’lerinden ödeme yapamazsınız. Halkbank ATM ve şubelerden ödeme yaparken referans numaranızın doğru olduğundan emin olunuz. Kayıtla ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış referans numarasına ödeme yapılmasından doğacak sonuçlardan fakültemiz sorumlu olmayıp sorumluluk öğrenci adayına aittir.

Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak ödeme işleminizi online olarak yapabilirsiniz.