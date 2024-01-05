Ortak sınav sonuçları açıklandı mı? Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ortak sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. 6. ve 9. sınıf öğrencilerine uygulanan ortak sınavların sonuçları online sistem üzerinden görüntülenebilecek. Peki, Ortak sınav sonuçları açıklandı mı? Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2024 - 15:14
Ortak sınav sonuçları açıklandı mı? Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nde ortaokul ve liselerde "ülke genelinde", "il ve ilçe genelinde" ve "okul genelinde" olmak üzere 3 farklı ortak yazılı sınav yapılabileceği açıklanmıştı. Yönetmelik yayımlandıktan sonra ilk kez uygulanan "ülke geneli ortak yazılı sınavlar" sorunsuz bir şekilde tamamlandı. 6. sınıf öğrencilerine 26 Aralık 2023 tarihinde Türkçe ve matematik derslerinden 16, 9. sınıf öğrencilerine ise 27 Aralık 2023 tarihinde Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden 20 soruluk sınavlar uygulandı. Peki, Ortak sınav sonuçları açıklandı mı? Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ortak sınav sonuçları açıklandı mı?

Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde açıklanacak. Ortak sınav sonuçlarının 7 Ocak tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor.

Ortak sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Sınav sonuçları branş/alan öğretmenleri tarafından ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden indirilecek ve öğrencilere duyurulacak. Ayrıca öğrenciler, aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden de görecek.


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