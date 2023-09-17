Bakan Tekin'in mülakat açıklamasına eğitimcilerden tepki: Kayırmacılığa açık

Yayınlanma: 17.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.09.2023 - 03:00

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin’in önceki günlerde açıkladığı “Öğretmen adaylarına 45 dakika mülakata tabi tutacağız” ifadeleri kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Tekin, dün katıldığı bir televizyon programında yeni mülakat sisteminin ayrıntılarını açıkladı. Tekin, öğretmen atama sürecinin revize edilmesi gerektiğini belirterek, ÖSYM Öğretmenlik Alan Bilgisi testinde öğretmen adaylarının 75 soruda düşük oranlarda doğru yaptıklarını söyledi.

ATAMA ÇAĞRISI

Eğitim fakültelerinin müfredatı takip etmediklerini savunan Tekin, “Bakanlığın müfredatını takip etmiyorlar. ‘Mülakatta ne yapacaksınız?’ eleştirisini yapanların bilmesi lazım” dedi. Tekin, yeni düzenlemede KPSS puanının yüzde 50’sinin ve mülakatın yüzde 50’sinin hesaplanacağını, 30 büyükşehirde mülakatların yapılacağını ve adaylardan mülakat sırasında alanlarına yönelik bir konu hakkında ders anlatımı isteneceğini aktardı. Adaylardan anlattıklarına yönelik yazılı belge alınacağını ve sürecin kamerayla kaydedileceğini söyleyen Tekin, sendikalara da önerilerini sunma çağrısı yaptı. Öğretmen adayları ise sosyal medyadan “Mülakatsız 100 bin atama” çağrısında bulundu.

(Nejla Kurul)

‘MÜLAKATLAR TOPTAN SORUNLU’

Tekin’in mülakata ilişkin açıklamalarına tepki gösteren Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, “Ortalamalar hesaplanırken yüzde 50 mülakatın alınmasıyla sistem siyasal kayırmacılığa açık. Tek bir konudan öğretmen seçimi yapılamaz, mülakata güven yok” dedi. Eğitim bilimleri fakültesi mezunu olmanın öğretmenlik yapılması için yeterli bir ölçüt olduğunu belirten Kurul, “Siyasal iktidarın birinci kriteri kendilerinden olanı seçmek. Yazılı sınavların güvenilirliği şüpheliyken, mülakatlar toptan sorunludur” ifadesini kullandı.

(Kadem Özbay)

‘JÜRİ SİYASİ İKTİDARIN...’

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise “Yazılı sınavlarda şaibeli olan bir iktidarın objektif olacağına inanmak mümkün değil. Bütün sistem oluşturulduktan sonra çağrılmak ‘Hadi gel suça ortak ol’ demek. Tıpkı toplusözleşmedeki hakem ataması gibi jüri atması yapacaklar. Bu jüri siyasi iktidarın tercihlerinin dışında bir karar veremez” dedi.

977 BİN YABANCI ÖĞRENCİ VAR

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, Türkiye’de 977 bin yabancı öğrencinin olduğunu ve bunun 790 bininin Suriyeli öğrenci olduğunu aktardı.