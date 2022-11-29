AKP'de sular durulmuyor! Yöneticiler de liyakatsizlik nedeniyle istifa ediyor

29 Kasım 2022 Salı, 04:00

AKP’nin il ve ilçe örgütlerinden gelen istifa haberlerine bir yenisi daha eklendi. AKP Karasu İlçe Başkanı Hasan Yavuzyiğit geçen gün, “yorgunluk nedeniyle oluşan sağlık sorunlarını” gerekçe gösterek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Olayın ardından AKP’deki ayrılıklar yeniden gündeme geldi.

Gazetemizin de gündeme getirdiği Hasankeyf Belediye Başkan Vekili Abdullah Tarhan, 5 Ağustos’ta Hasankeyfli gençler işsiz beklerken AKP’lilerin akrabalarının belediyede işe alınmasını eleştirip partiden istifa ettiğini duyurdu. Hasankeyf ilçe örgütünden Muhittin Orhan da “AKP’yi Hasankeyf’te tabela partisine çevirmeleri, bu partiye ülke menfaati için değil de kişisel menfaat için sahip çıkmaları sebebiyle istifa ediyorum” sözleriyle istifa etti.

"GÜVENSİZLİK"

AKP İzmir İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Firdevs Diba Akkaya 9 Haziran’da, “Vicdanımın sesini dinledim” diyerek partisiyle yollarını ayırdı. AKP Kastamonu Kadın Kolları Başkan Vekili Beyhan Kayıkçı da 30 Ağustos’da sosyal medyada yaptığı açıklamayla örgütte kardeşlik hukukunun kalmadığını ve il başkanına güveninin kalmadığını belirterek partisinden istifa etti. Geçen hafta ise Zonguldak AKP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Erbay, teşkilatında yaşanan bölünme ve sorunlara dikkat çekerek istifa etti. Diyarbakır’da 2 Ağustos’ta AKP Lice ilçe teşkilatında toplu istifa yaşandı. Yönetim kurulu üyeleri, istifanın gerekçesi olarak başkanının ilgisizliğini gösterdi. Bir başka ‘liyakat’ nedenli istifa da Çamlıdere Belediye Meclis Üyesi Ömer Ünnü’den gelmişti. Ünnü 12 Haziran’da, “Liyakat ve vefadan uzaklaşıldı” diyerek partisinden istifa etmişti.

Şanlıurfa Viranşehir Belediye Meclisi Üyesi Münir Kanar, 22 Nisan’da “Hiçbir kararda bize danışılmıyor” diyerek AKP’den istifa etti, “Seçim bölgelerine bir çöp konteyneri gönderemeyecek kadar aciz olan bir yerde siyaset yapmayı doğru bulmuyorum” dedi. Bir başka isyan da 14 Ekim tarihinde Hatay’dan geldi. AKP’nin Kırıkhan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Can Soylar, AKP ilçe yöneticilerinin gençliğe sahip çıkmadığını, kendilerine kötü davrandığını söyleyerek partiden istifa ettiğini duyurdu.