Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sınavı sonuçları 2022 nereden öğrenilir? Bekçilik sınav sonuçlarına nasıl itiraz edilir?
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleşti. Bekçi adayları sınav sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyor. Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sınavı sonuçları 2022 nereden öğrenilir?
Bekçilik sınavı; Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde 17 Temmuz 2022'de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 2022/1. dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavının sonuçları için gözler Polis Akademisi Başkanlığı'nda.
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bekçilik sınav sonuçları 5 Ağustos tarihinde açıklanacak.
BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Bekçilik sınavı sonuçlarını https://www.pa.edu.tr adresinden öğrenebilirsiniz.
BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
17.07.2022 tarihinde yapılan 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanan sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini 09 Ağustos 2022 tarihi saat 17.00’ye kadar şahsen veya faks (0 312 462 87 29) ile Polis Akademisi Başkanlığına ulaştırabilirler. İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları adaylara dilekçelerinde belirtecekleri irtibat numaraları ile bildirilecek.
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