Son Dakika: Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı'dan KPSS açıklaması
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, iptal edilen KPSS sınavına dair yeni bir açıklama yaptı.
Bir yayınevinin sorularıyla benzerlik gösterdiği gerekçesiyle iptal edilen KPSS sınavı hakkında, incelemeleri yapan kurum olan Devlet Denetleme Kurulu'nun başkanı Yunus Arıncı yeni bir açıklama yaptı.
Twitter'dan açıklama yapan Arıncı, "Sosyal medyada ve bazı haber mecralarında, iptal edilen KPSS ile ilgili kurumumuz kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşılmaktadır. Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu bizzat bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.
Sosyal medyada ve bazı haber mecralarında, iptal edilen KPSS ile ilgili kurumumuz kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşılmaktadır. Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu bizzat bilgilendirmeye devam edeceğiz.— Yunus ARINCI (@yunus_arinci) August 5, 2022
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