Yayınlanma: 12.08.2024 - 12:33

Güncelleme: 12.08.2024 - 12:33

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren eğitim almaya hak kazanan öğrenciler açıklandı. Peki, BİLSEM kayıtları nasıl yapılır? BİLSEM için gerekli belgeler nelerdir?

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlandı.

2024 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 9 Ağustos’ta açıklandı.

BİLSEM KAYITLARI BAŞLADI MI?

BİLSEM kayıt tarihleri de belli oldu. Yayınlanan duyuruya göre, BİLSEM kayıtları 12-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.

BİLSEM KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Bilim ve sanat merkezlerine kayıt yaptıracak öğrenciler, 12-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecek.

BİLSEM KAYITLARI İÇİN GEREKEN BELGELER

1. Kazandı Belgesi Çıktısı

2. Öğrencinin kayıtlı olduğu okuldan alınacak öğrenci belgesi ve okuldan öğrencinin resmi çıkış saatini gösterir belge (Okul idaresi çıkış saatini öğrenci belgesinin altına da yazabilir)

3. İkametgâh Belgesi

4. Öğrencinin nüfus cüzdan fotokopisi

5. Vesikalık fotoğraf (2 adet)

6. Kayıt Formu

7. Sosyal Medya Veli İzin Belgesi

8. Veli Muvafakat Belgesi

9. Taahhütname