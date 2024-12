Bodrum’daki eğitim köyü doğal yaşam ve akademik başarıyı birleştiriyor

Yayınlanma: 13.12.2024 - 13:10

Güncelleme: 13.12.2024 - 13:11

Kurduğu köy okulunda fen bilimlerinden İngilizceye kadar yoğun bir akademik program uyguladığını belirten Zeytin Ağacı Okulu Kurucusu Ali Koç, “Ben ‘Bir çocuğun ilkokul ve ortaokul aldığı eğitim, daha sonra gitmek istediği her okula ulaşabilir ve uyum sağlanabilir nitelikte olmalıdır' ilkesinden hareketle kurduğum okul ile bu ihtiyaca cevap olmayı amaçlıyorum. Çocukları doğadan, yaşadıkları çevreden, ait oldukları küçük topluluk içinde kuracakları sıcak ilişkilerden koparmadan, globalde de geçerliliği olan bir eğitim veriyorum” ifadelerini kullandı.





"ÖĞRENCİLER OKULDA KÜÇÜK BİR TOPLULUK OLMAYI ÖĞRENİYOR"

Kurduğu eğitim köyünün en önemli özelliğinin öğretmenden rehberliğe tüm eğitimcilerin, özellikle de okul müdürünün kampüsteki tüm öğrencileri yakından tanıması olduğunu söyleyen Koç, “Yoğun akademik programa rağmen kampüste bir köy havası yaşanıyor. Bodrum’un iklim koşullarına göre bazı dersler açık havada işleniyor. Öğrenciler öğle yemeğinde kendi yetiştirdikleri ya da bahçedeki ağaçlardan topladıkları meyve ve sebzelerden besleniyor. Öğretmeninden öğrencisine, mutfağından bahçesine kadar herkesin birbirini isimleriyle tanıdığı okulda küçük bir topluluk olmayı öğreniyor” diye konuştu.





"EBEVEYN AKADEMİSİ İLE ÇOCUKLARDAN ÖNCE AİLELERİ EĞİTİM ALIYOR"

Zeytin Ağacı Okulu’nun 200 çocuğun eğitim aldığı köy nitelikli bir kampüs olması hedeflediğini ifade eden Koç, “Bodrum’da kurulan eğitim köyü, aynı zamanda bulunduğu bölge için de kültürel merkez olma özelliği taşıyor. Okulun bahçesinde bulunan taş bina, ‘SCHOLAE’ adı altında bölgenin sanatçılarının, meslek erbaplarının ve bilim insanlarının bir araya geldiği, öğrenme amaçlı bir buluşma alanı olarak değerlendiriliyor. Katılımcılar, Ebeveyn Akademi’sinde Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk ile birlikte yaz aylarından bu yana ebeveynliğin incelikleri üzerine çalışıyor. Sonraki yıllarda da kayıt yaptıran her ebeveyn için beslenmeden, sağlıklı dijital alışkanlıkların geliştirilmesine kadar her konunun işlendiği eğitimler gerçekleştirilecek” dedi.





"ZAMANIN İHTİYAÇLARINA GÖRE TASARLADIM"

Her şeyden önce eğitimci olduğundan bahseden Koç, “İnsanlığın daha iyi, daha mutlu bir toplum olma idealiyle kendine vermiş olduğu kıymetli ve kadim bir hediye olduğuna inanıyorum. Bugün dünyanın dört bir yanında öğrenme aşkıyla yola çıkan her eğitimci, aslında aynı kadim kökten besleniyor. Bugüne kadar pek çok okulun kuruluşunda rol almış bir kurucu olarak, daima ülkemdeki ihtiyaca kulak verdim. Kendi okulumu da bu zamanın ihtiyaçlarına göre tasarladım. Bodrum’un yerel özelliklerinden beslenen ama öğrencisini Türkiye’nin ve dünyanın en iyi okullarına gidebilecek standartlarda yetiştiren bir okul kurdum. Eğitime dair tüm bilgi ve deneyimini aktardığım Zeytin Ağacı Okulu’nun kurucusu olmaktan gurur duyuyorum. İlk ve en uzun süreli öğrencisi de ben olacağım. Öğrenme; tutkuyla çıkılan, yer yer zorluklarla karşılaşılan ve her zorlukla daha da çok öğreten akademik ve kişisel gelişimin iç içe geçtiği bir yolculuktur. Zeytin Ağacı da hayalini kurduğum ilk günden bugüne kadar bize çok şey öğreten, öğrenme aşkı, yaşama sevinci ve sürprizlerle dolu bir yolculuk oldu, olmaya da devam edecek” ifadelerini kullandı.