Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi açıklandı

Aralarında gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel'in de bulunduğu Kayda Geçsin ekibi, yeni açılan Youtube kanallarını izleyicileri ile paylaştı.

Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi açıklandı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 18:48

Halk TV'den ayrılan Kayda Geçsin ekibi, daha önce yeni adreslerinin Youtube olacağını açıklamışlardı.

Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel'in oluşturduğu ekip, bu akşam ilk yayınlarına 'OnlarTV' isimli Youtube kanalında başlayacaklarını açıkladı.

"DOKUNMAYIN DENEN NE VARSA..."

Yapılan duyuru açıklamasında, "Biz artık Youtube'dayız. 'Dokunmayın denen ne varsa anlatmak için buradayız" ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #Halk TV #Şule Aydın ile Kayda Geçsin #youtube

İlgili Haberler

Oğuzhan Uğur paylaştı: Halk TV'den ayrılan Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi belli oldu

Oğuzhan Uğur paylaştı: Halk TV'den ayrılan Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi belli oldu
'Ölçüsüz, abartılı, orantısız buldum' diyerek konuştu... İsmail Küçükkaya'dan, Halk TV'deki 'Rasim Ozan Kütahyalı' krizine yeni yorum: 'Kayda Geçsin ekibi, kanalı çok yıprattı'

'Ölçüsüz, abartılı, orantısız buldum' diyerek konuştu... İsmail Küçükkaya'dan, Halk TV'deki 'Rasim Ozan Kütahyalı' krizine yeni yorum: 'Kayda Geçsin ekibi, kanalı çok yıprattı'
Şule Aydın ile Kayda Geçsin neden yok? Şule Aydın ile Kayda Geçsin ne zaman yayımlanacak?

Şule Aydın ile Kayda Geçsin neden yok? Şule Aydın ile Kayda Geçsin ne zaman yayımlanacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler