Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi açıklandı

Yayınlanma: 03.04.2025 - 18:48

Güncelleme: 03.04.2025 - 19:46

Halk TV'den ayrılan Kayda Geçsin ekibi, daha önce yeni adreslerinin Youtube olacağını açıklamışlardı.

Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel'in oluşturduğu ekip, bu akşam ilk yayınlarına 'OnlarTV' isimli Youtube kanalında başlayacaklarını açıkladı.

"DOKUNMAYIN DENEN NE VARSA..."

Yapılan duyuru açıklamasında, "Biz artık Youtube'dayız. 'Dokunmayın denen ne varsa anlatmak için buradayız" ifadelerine yer verildi.