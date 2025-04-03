Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi açıklandı
Aralarında gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel'in de bulunduğu Kayda Geçsin ekibi, yeni açılan Youtube kanallarını izleyicileri ile paylaştı.
Halk TV'den ayrılan Kayda Geçsin ekibi, daha önce yeni adreslerinin Youtube olacağını açıklamışlardı.
Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel'in oluşturduğu ekip, bu akşam ilk yayınlarına 'OnlarTV' isimli Youtube kanalında başlayacaklarını açıkladı.
"DOKUNMAYIN DENEN NE VARSA..."
Yapılan duyuru açıklamasında, "Biz artık Youtube'dayız. 'Dokunmayın denen ne varsa anlatmak için buradayız" ifadelerine yer verildi.
Ve başlıyoruz…— Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) April 2, 2025
Artık OnlarTv var…
Hiçbir yerde olmayan her şey OnlarTv’de…
İlk canlı yayın yarın (Perşembe) 20’de ??
Abone olmak için:https://t.co/YRQVWddIBj pic.twitter.com/eAMTZFzFcQ
Etiketler: #Halk TV #Şule Aydın ile Kayda Geçsin #youtube
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