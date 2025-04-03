3 gündür aranıyordu: Genç kadın ağaca asılı halde ölü bulundu

Sultangazi'de 3 gündür kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki kadının cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu.

3 gündür aranıyordu: Genç kadın ağaca asılı halde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 03.04.2025 - 23:35

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi'de yaşayan Elif A. (24), 1 Nisan'da saat 13.40 sıralarında evden ayrıldı. 

Bir süre sonra genç kadından haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Bugün sabah saatlerinde genç kadın, evinin yakınındaki bir ağaca asılı şekilde bulundu. 

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışmalarını yaptı. 

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Elif A.'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Etiketler: #Sultangazi #Kadın #ölü bulundu

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