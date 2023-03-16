Bolu'da okullar tatil mi edildi? Bolu'da okullar kaç gün tatil olacak? Bolu'da kamu çalışanları izinli mi?
Bolu Valiliği, meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretimde güncellemeye gitti. Peki, Bolu'da okullar tatil mi edildi? Bolu'da okullar kaç gün tatil olacak? Bolu'da kamu çalışanları izinli mi?
Bolu'da, 16 Mart Perşembe günü 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından, valilikten eğitim öğretimle ilgili açıklama geldi. Yurttaşlar, ''Bolu'da okullar tatil mi edildi? Bolu'da okullar kaç gün tatil olacak?'' sorularını araştırıyor. İşte ayrıntılar...
BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?
Valilikten yapılan açıklamaya göre Bolu'da okullar tatil edildi.
BOLU'DA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL OLACAK?
Valilikten yapılan açıklamada, bugün yaşanan deprem nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında 17 Mart Cuma günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
BOLU'DA KAMU ÇALIŞANLARI İZİNLİ Mİ OLACAK?
Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.
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