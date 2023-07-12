CHP’den Bakan Yusuf Tekin’in 'kız okulları' sözlerine tepki: 'Kabul edilemez'

Yayınlanma: 12.07.2023 - 10:50

Güncelleme: 12.07.2023 - 10:56

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dün katıldığı canlı yayında karma eğitim hakkında konuştu. Tekin, kız okulları kurmanın, kız çocuklarının okula gönderilmemesini engelleyecek bir çözüm olabileceğini belirtti.

"KIZ OKULLARI DA AÇABİLMELİYİZ"

Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması sağlamaktı. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli."

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Yusuf Tekin’in kız okullarının açılması yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 'Kız çocuklarını okula göndermeyenler için gerekirse ayrı okul açabiliriz' cümlesinin iki açıdan kabul edilemez olduğunu ifade eden Karabıyık, "Milli Eğitim Bakanlığı, yasalar gereği kız erkek tüm çocukları okula getirmeyi sağlamak zorundadır” dedi.

"HİÇBİR KOŞULDA KABUL EDİLEMEZ"

Karabıyık, Bakan Tekin’in açıklamasının ikinci sakıncasını ise şu şekilde açıkladı:

“Ülkemizde ve dünyada 0-18 yaş grubu çocuk olarak kabul edilmektedir. Ve devlet çocukları korumak, onların haklarını gözetmek zorundadır. Çocuklarını cinsiyet ayrımına dayanarak okula göndermeyenler, çocuklara çocuk olarak bakamayan bir görüştür. Milli Eğitim Bakanı'nın böylesi bir görüşe kapı aralamak anlamına gelen sözler söyleyebilmesi hiçbir koşulda kabul edilemez.”