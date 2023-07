Kadınlardan Bakan Tekin’e karma eğitim tepkisi: Direneceğiz!

Yayınlanma: 20.07.2023 - 09:42

Güncelleme: 20.07.2023 - 09:42

İzmir Kadın Platformu, karma eğitim ile ilgili sözleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i protesto etmek için Alsancak’ta bulunan Türkan Saylan Sanat Merkezi önünde toplandı. “Laik, Bilimsel, Karma Eğitim İçin Kız Okullarına İzin Vermeyeceğiz” yazılı pankart açan kadınlar, “Karanlığa teslim olmayacağız”, “Laik, Bilimsel, Anadilde Eğitim”, “AKP elini çocuklardan çek”, “Cinsiyetçi değil karma eğitim” sloganları attı.

“AKP İKTİDARININ ‘DİNDAR NESİL YETİŞTİRME’ HEDEFİ”

Kadınlar adına açıklama yapan KESK İzmir Kadın Meclisi Üyesi Gülsev Sağıroğlu, “22 yıllık AKP iktidarı, ideolojik ve siyasal hedefine uygun eğitim sistemi oluşturmak için eşitsiz, dinci, tekçi, cinsiyetçi eğitim politikalarına her gün bir yenisini ekliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, kız çocuklarının eğitime erişememelerinin sebebini siyasi iktidarın üstüne düşen yükümlülükleri yerine getirmemesine değil, velilerin çocuklarını erkeklerle aynı okula göndermek istememeleri şeklinde bir kılıf uydurarak, ‘Gerekirse kız okullarını da açabilmeliyiz’ diyerek karma eğitimi hedef almıştır. Bakan Tekin'e açıklamalarına ‘Dindar nesil ve muhafazakâr toplum oluşturma’ temelinde kuran siyasi ittifak temsilcileri Hüda Par Gaziantep Milletvekili Şahzede Demir'den "Kimse çocuklarını karma eğitim veren kurumlara göndermeye zorlamasın. Kız okulları da olsun erkek okullarıda" ve BBP Genel başkanı Mustafa Destici'den ‘Gerekirse kadın üniversiteleri ve kadın hastaneleri de açılsın’ açıklamaları ile destek geldi. Eğitimin laik, bilimsel ve demokratik ilkeler çerçevesinde yürütülmesi yerine, pedagojiden tamamen uzak ideolojik bakış açısıyla, AKP iktidarının ‘dindar nesil yetiştirme’ hedefi ile bire bir uyumlu açıklamalar yapmaları bizler açısından şaşırtıcı değildir” diye konuştu.

Bakanın sorumluluklarından kaçtığını aktaran Gülsey Sağıroğlu, “MEB verilerine göre okula gitmeyen ve açık orta okul ve açık liselerde okuyan 1,5 milyon kız öğrencinin akıbetini bilmiyoruz. Milli Eğitim Bakanı bunlar tespit ederek kız öğrencileri örgün eğitime kazandırmak yerine hiçbir bilimsel veriye dayanmadan yaptığı açıklamalarla asıl sorumluluklarından kaçınmaktadır” ifadelerini kullandı.

“EŞİTLİK İLKESİNİ ÇİĞNEMEKTEDİR”

ÇEDES uygulamasını da hatırlatan Sağıroğlu, “Siyasi iktidarın seçimden önce kurduğu gerici ittifaklarla toplumu siyasal İslam temelinde yeniden inşa etme politikası, seçimden hemen sonra Milli Eğitim Bakanı tarafından uygulanmaya konmak istenmektedir. Bunun için eğitimde yaşanan muhafazakarlaşma uygulamalarına her gün bir yenisini ekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında manevi danışman olarak görevlendirilen Kur'an kursu hocaları, imam ve din hizmetleri uzmanı, okullardaki öğrencilere değerler eğitimi vermesi için imzalanan protokol de bunlardan bir tanesidir. Milli Eğitim Bakanı eşitliği, laikliği ve demokrasiyi hedef alırken Anayasayı ve uygulamakla yükümlü olduğu mevzuatı yok saymakta, eşitlik ilkesini çiğnemektedir. Kendi dünya görüşüne göre toplumu dönüştürmek isteyenler, amaçlarına eğitim sistemini değiştirmekle ulaşabileceklerini çok iyi bilmektedir. Haliyle siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanı, harem selamlık bir eğitim sistemini topluma dayatarak tek tip toplum yaratma arzusunu yaşama geçirmeye çalışmaktadır. Bu açıkça anayasal bir suçtur! Ebeveyn haklarını kendi amaçları için kutsarken çocuk haklarını bir kenara itebilme cüretini kendilerinde görebilenlerin karma eğitim düşmanlığı yeni değildir. Yandaş sendikalarıyla, ittifak içerisinde oldukları dini tarikat ve cemaatlerle önce çocuklarımız, sonrasında da toplumsal yaşamın her alanı dinselleştirme politikalarının hedefindedir. Çocukların üstün yaranını gözetmeyen laiklikle ve bilimsel eğitimle örtüşmeyen bu politikalar aynı zamanda kadın mücadelesine saldırıdır. İstismara, şiddete, cezasızlık politikalarına çözüm üretmeyen iktidar, bu saldırıları daha da derinleştiren, çocukları ciddi risklerle karşı karşıya getiren, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini arttıran, kadınları kamusal alanlardan uzaklaştıran ve ev içine hapseden uygulamalarla karşı karşıyayız. Artık çok iyi biliyoruz ki AKP-MHP merkezli ittifak, her türlü sömürüyü, yoksullaştırmayı, zulmü, eşitsizliği, ayrımcılığı ve baskıyı dinselleştirme politikalarıyla harmanlamaktadır” şeklinde konuştu.

“ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZLE ALAŞAĞI EDECEĞİZ”

Kadınları dışlayıcı her türlü oluşuma direneceklerini ifade eden Sağıroğlu, “Liseleri cinsiyetçi kodlarla kız erkek olarak ayırma girişimi, kadın üniversiteleri ve şimdi kız okulları ile kamusal alanın tamamen cinsiyete dayalı olarak yeniden inşa edilmeye çalışıldığının farkındayız. Kadınlar olarak laikliği, demokrasiyi, cinsiyet eşitliği ve özgürlüğü hedef alan, haklarımızı yok sayan, eşitsizliği derinleştirmek isteyenlerin karşısında, bulunduğumuz her alanda direneceğimizi belirtmek istiyoruz. Karma eğitimi kaldırmak isteyenlerin cüretini örgütlü mücadelemizle alaşağı edeceğiz! Kız çocuklarının evlere, ailelere, anneliğe sıkıştırılmasına izin vermeyeceğiz Kadınları kamusal alanlardan dışlamaya çalışan gericiliğe inat okullardayız, sokaklardayız, buradayız” dedi.