Çocuklar İBB yetkililerine isteklerini anlattı: İnsanları gülümsetin!
İstanbul Kent Konseyi’nin çocukların kentin gelişim sürecine katılımlarını sağlamak amacıyla İnformel Eğitim-çocukistanbul işbirliği ile başlattığı “İstanbul Çocuklara Soruyor” projesi “İstanbul Çocuklarla Konuşuyor” başlığıyla devam ediyor.
Çocuk Danışma Kurulu üyeleri gruplar halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bölüm ve müdürlüklerinden yetkililer ile buluştu. Amaç, İstanbul’da yaşayan çocukları temsilen 6 bin 601 çocuğun gündemleri olarak ortaya koydukları ve dokuz başlık altında toplanan tespit, talep ve önerilerini doğrudan İBB yetkililerine aktarmaları.
Bu buluşmalar için “Doğa ve Çevre”, “Kent Yaşamı”, “Kültürel ve Sosyal Etkinlikler”, “Toplumsal Yaşam”, “Ulaşım ve Hareketlilik” başlıkları belirlendi. Bu temaların buluşmaları yapıldı.
İstanbul Planlama Ajansı Florya tesislerinde yapılan “Toplumsal Yaşam” temalı buluşmaya İstanbul’un farklı bölgelerinden ve sosyoekonomik altyapıdan gelen 8-14 yaş grubu 18 çocuk ve İBB’nin farklı bölüm ve birimlerinden 14 temsilci katıldı.
Çocuklar ve İBB temsilcileri bahçede “tanışma oyunu” oynadı. Daha sonra masa etrafında toplanıldı ve çocuklar, ilgili birimlerin sorumlularına tespitlerini, önerilerini ve sorularını iletti. Birim temsilcileri çocuklara konuyla ilgili çalışmaları anlattı, istek ve önerilerini not etti.
Çocukların “Toplumsal Yaşam” konusunda İBB’den istekleri şöyle:
- Saygısız, kaba, duyarsız insan çok. Herkesin daha rahat ve huzurlu yaşamasını istiyoruz.
- Mülteciler dışlanıyor, zorbalığa uğruyor. Bunun için çalışma yapılsın.
- Belediye şiddet konusunda bilinçlendirme, öfke kontrolü eğitimleri yapsın. İnsanlara daha nazik, daha duyarlı ve olumlu olmaları için eğitim verilsin.
- İnsanlar mutsuz görünüyor. Daha çok gülümsemeleri için halka açık, ücretsiz moral düzeltici etkinlikler istiyoruz.
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