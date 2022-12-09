Bartın'da otomobil devrildi: 2'si çocuk 5 kişi yaralı

Bartın'da otomobilin ağaca çarparak devrilmesi sonucu yaralanan 2'si çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.

AA
09 Aralık 2022 Cuma, 12:02
Bartın'da otomobil devrildi: 2'si çocuk 5 kişi yaralı
Abone Ol google-news

Bartın'da B.A. idaresindeki otomobil, Kozcağız karayolu Kutlubeydemirci köyü mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.

Otomobil çarpmanın etkisiyle devrilerek ters döndü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile A.A., (4) E.A., (6) H.A. (57) ve M.A. (41) itfaiye ve sağlık personelince otomobilden çıkarıldı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Bartın otomobil ağaç kaza

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler