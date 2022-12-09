Bartın'da otomobil devrildi: 2'si çocuk 5 kişi yaralı

09 Aralık 2022 Cuma, 12:02

Bartın'da B.A. idaresindeki otomobil, Kozcağız karayolu Kutlubeydemirci köyü mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.

Otomobil çarpmanın etkisiyle devrilerek ters döndü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile A.A., (4) E.A., (6) H.A. (57) ve M.A. (41) itfaiye ve sağlık personelince otomobilden çıkarıldı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.