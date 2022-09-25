Cumhurbaşkanı Erdoğan 'sıralarda hazır olacak' demişti ama kitaplar depoda bekletiliyor

25 Eylül 2022 Pazar, 02:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kaynak kitapların okullara dağıtıldığına ilişkin yazısına karşın bazı illerin depolarında bekletilen kitapların okul yönetimlerince alması isteniyor.

Ankara Mamak’ta bulunan bir okulun öğretmeni, sadece kendi okullarında 8 bin kaynak kitabın öğrencilere dağıtılacağını belirterek “Sözleşme yapılmış. Sözleşmede kaynak kitaplar öğrencilerin masasına poşetlenip konulacak denilmişti. Üstelik bu iş bir firmaya havale edilmiş ama kitaplar ortalıkta yok’’ dedi.

Kitapları depodan kendilerinin almasının istendiğini belirten öğretmen, şöyle devam etti:

“Okullar bu kitapları depodan hangi parayla alacak? Bu işler bedava yapılmıyor. Kamyona, kamyoncuya, yükleme yapana bu para nasıl ödenecek? Üstelik resmi yazıdan dağıtımı sağlanmıştır yazıyor! Şu an bulunduğumuz ilçede okullar harıl harıl kamyon kiralama ve kitapları okullara ulaştırma derdinde.”

(Okullara ulaştırılmayan kaynak kitaplar.)

NAKLİYEYİ KİM ÖDEYECEK?

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, kaynak kitaba ihtiyaç duyulmasının, ders kitaplarının yetersizliğini ortaya koyduğunu söyledi. Ders kitaplarını yeterli hale getirmek yerine kaynak kitapları öğrencilere ulaştırmakla övünenlerin, bunu da berbat ettiğini belirten Özbay, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı ‘Kaynak kitaplar sıralarda hazır olacak. 100 milyon kaynak kitap dağıtacağız’ demişti. MEB’in konuya ilişkin resmi yazısında kaynak kitapların okullara dağıtıldığı iddia edildi. Ama birçok ilden aldığımız duyumlar tam aksini söylüyor. Başkentte bile durum böyle. Kaynak kitaplar için devletin verdiği ihalenin kapsamında verilecek hizmetler arasında kitapların okullara ulaştırılması hizmeti de olduğu halde, okullara ‘gelin kitaplarınızı alın’ deniyor. MEB bu eğitim öğretim dönemi için kaynak kitapları derhal okullara ulaştırmalı, ders kitaplarını kaynak kitaplara ihtiyaç duyulmayacak şekilde nitelikli hale getirmelidir.”