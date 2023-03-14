Deprem bölgesindeki öğrencilerin nakillerine ilişkin açıklama

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 10:35

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 10:35

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrenci nakillerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"242 BİN 904 NAKİL GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bakan Özer, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla 10 ilimizden 242 bin 904 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımızın eğitim süreçlerini destekleyerek her zaman yanlarında olacağız."

Bakan Özer'in bilgilere göre; Ankara'ya 33 bin 142, Mersin'e 22 bin 300, Antalya'ya 21 bin 832, İstanbul'a 18 bin 452, Konya'ya 13 bin 181, İzmir'e 9 bin 797, Kayseri'ye 8 bin 16, Bursa'ya 7 bin 466, Muğla'ya 6 bin 674, Elazığ’a 5 bin 97 ve Aydın'a 5 bin 260 öğrencinin nakli gerçekleştirildi.