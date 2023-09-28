Ders sırasında çatıdan moloz düşüyor!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği Hatay’da eğitim krizi yaşanıyor. Bölgede konuyla ilgili birçok sorun giderilememişken öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda tadilat devam ediyor.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 28.09.2023 - 03:00
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Cumhuriyet’in ulaştığı görüntüler ise söz konusu durumun yarattığı tehlikeyi gözler önüne serdi. Antakya’da Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin eğitim gördüğü sırada çatıdan tuğlalar düştüğü görüldü. Eğitimciler ise söz konusu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti. 

‘TEDBİRSİZLİK’ VURGUSU

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) yetkilileri Hatay’daki eğitim kurumlarındaki sorunlara dikkat çekti.

Öğrencilerin eğitim gördüğü bazı okullarda tadilatın sürdüğüne ve bu durumun birçok açıdan tehlikeli olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Antakya Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde çekilen görüntüler bölgedeki tehlikeye dikkat çekiyor. Dersin devam ettiği esnada okulda yapılan tadilatta çatıdan moloz düştüğü görülüyor. Sürecin özensiz yürütülmesini ve tedbirsiz bir şekilde öğrencilerin tehlikeye atılmasını kabul etmiyoruz” ifadeleri yer aldı.


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