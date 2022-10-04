DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı: DGS ek tercihler ne zaman bitecek, DGS ek tercih nasıl yapılır? Ek tercih ücreti ne kadar?
ÖSYM tarafından yayımlanan ek tercih kılavuzu sonrasında DGS ek tercihleri de alınmaya başladı. Binlerce öğrencinin merakla beklediği DGS ek tercih tarihleri ve ayrıntılar, yayımlanan kılavuzla birlikte belli oldu. Peki, DGS ek tercihler nasıl yapılır?
Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) giren adaylar tercih sonuçlarını 7 Eylül'de öğrenmişlerdi. Günlerdir ek tercih kılavuzunun yayımlanmasını ve ek tercihlerin açılmasını bekleyen adaylar için ayrıntılar belli oldu. İşte, DGS ek tercihler konusunda merak edilenler ve cevabı...
DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?
2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek tercih işlemleri, 04 - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Ek Tercih Yapmak İçin Tıklayın.
DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.
Dgs Ek Tercih Kılavuzu İçin Tıklayın.
DGS EK TERCİH BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Üniversitelerde kalan boş kontenjan sayısına göre yapılacak olan ek tercih başvuru ücreti ÖSYM tarafından 30 TL olarak belirlendi.
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