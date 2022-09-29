KYK yerleştirme tarihi ne zaman? Üçüncü faz yurt yerleştirme ne zaman başlayacak?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2'nci faz yurt yerleştirmede talep karşılama oranının yüzde 92 olarak gerçekleştiğini söyledi. Bakan Kasapoğlu Üçüncü faz yurt yerleştirme tarihini de açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara'daki Cebeci Yurt Koordinasyon Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, bakanlığa bağlı yurtların 2’nci faz yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi yurt başvurularına ilişin 1’inci faz çalışmalarında olduğu gibi 2’nci faz çalışmalarında da yapılan başvuruların 12 kamu kurumu tarafından değerlendirildiğini aktardı.
BESLENEME YARDIMI NE KADAR?
Kasapoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası bu yıl beslenme yardımının 25 liradan 60 liraya çıkardığını açıkladı.
ÜÇÜNCÜ FAZ YURT YERLEŞTİRME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bakan Kasapoğlu üçüncü faz yurt yerleştirme ile ilgili de açıklama yaptı. 3 Ekim’de yeni süreç olacağını duyuran Kasapoğlu, "Yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora ve özel yetenekle yerleşen arkadaşlarımızın da bir başvuru süreci olacak. 3 ve 5 Ekim tarihlerinde bu arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz" dedi.
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