DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2022 DGS ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

17 Ekim 2022 Pazartesi, 12:32

ÖSYM'den 04 - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 DGS ek yerleştirme sonuçları ile ilgili açıklama geldi.

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.8.901 aday ek yerleştirme ile programlara yerleştirildi.

2022 DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 17 Ekim 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

E-KAYIT NASIL YAPTIRILIR?

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 19 - 20 Ekim 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir.



