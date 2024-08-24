Yayınlanma: 24.08.2024 - 09:51

Güncelleme: 24.08.2024 - 09:51

ÖSYM sınav açıklama takviminde belirtilen tarihte erişime açılmayan 2024 DGS sonuçları için ÖSYM duyuruları takip ediliyor. ÖSYM sınav takviminde DGS sonuçları için bir tarih bilgisi yer almıyor. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli olmuştu, sonuçların 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024-Dikey Geçiş Sınavına (DGS) başvuran adayların, eğitim bilgilerinin kontrolünü, 2 Eylül'e kadar yapabileceklerini bildirdi.

DGS sınav sonuçlarının 2 Eylül'den sonra açıklanacağı tahmin ediliyor.