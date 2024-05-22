DHBT ne zaman? DHBT başvurusu ne zaman başlayacak?

KPSS Lisans başvurularının bir kısmı geride kaldı. Genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde alındı. Peki, DHBT ne zaman? DHBT başvurusu ne zaman başlayacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 10:17
DHBT ne zaman? DHBT başvurusu ne zaman başlayacak?
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KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları ise henüz başlamadı. Peki, DHBT ne zaman? DHBT başvurusu ne zaman başlayacak?

KPSS DHBT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans'ın (2024-KPSS Lisans) genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde alındı

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları ise 9-15 Ağustos tarihlerinde alınacak.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

KPSS DHBT NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2024-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu ile eğitim bilimleri oturumu 14 Temmuz'da, alan bilgisi oturumları 20-21 Temmuz'da, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak öğretmenlik alan bilgisi oturumu 4 Ağustos'ta, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları din hizmetleri alan bilgisi testi 22 Eylül'de yapılacak.


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