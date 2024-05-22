DHBT ne zaman? DHBT başvurusu ne zaman başlayacak?
KPSS Lisans başvurularının bir kısmı geride kaldı. Genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde alındı. Peki, DHBT ne zaman? DHBT başvurusu ne zaman başlayacak?
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları ise henüz başlamadı. Peki, DHBT ne zaman? DHBT başvurusu ne zaman başlayacak?
KPSS DHBT BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans'ın (2024-KPSS Lisans) genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde alındı
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları ise 9-15 Ağustos tarihlerinde alınacak.
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
KPSS DHBT NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2024-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu ile eğitim bilimleri oturumu 14 Temmuz'da, alan bilgisi oturumları 20-21 Temmuz'da, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak öğretmenlik alan bilgisi oturumu 4 Ağustos'ta, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları din hizmetleri alan bilgisi testi 22 Eylül'de yapılacak.
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