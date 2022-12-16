DHBT sonuçları açıklandı mı? KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav sonuçları nereden öğrenilir?

16 Aralık 2022 Cuma, 10:15

2022 KPSS DHBT 27 Kasım'da gerçekleşti. 2022-KPSS DHBT sınavı 30 ilde, 150 bin adayın katılımıyla düzenlendi. Yaklaşık 20 bin görevlinin yer aldığı sınavda, adaylara 40 soru için 60 dakika cevaplama süresi verildi.

Sınav, 35 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

KPSS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS DHBT sonuçları 16 Aralık'ta açıklanacak.

2022 KPSS DHBT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.