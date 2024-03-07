İmsak nedir? Ne zamana kadar yemek yenir? Güneş açtığında yemek yenir mi?

Ramazan ayı öncesinde imsak vakti ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, İmsak nedir? Ne zamana kadar yemek yenir? Güneş açtığında yemek yenir mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 14:52
İmsak nedir? Ne zamana kadar yemek yenir? Güneş açtığında yemek yenir mi?
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Ramazan ayında Müslüman yurttaşların en merak ettiği konu sahur vaktinde ne kadar süre yemek yenebileceği oldu. Peki, İmsak nedir? Ne zamana kadar yemek yenir? Güneş açtığında yemek yenir mi?

İMSAK NEDİR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakin zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sâdığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’ân-ı Kerîm’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (el-Bakara, 2/187).

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ramazan ayında ezân da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezânın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezân başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.


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