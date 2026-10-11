AÖL 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için geri sayım başladı. Açık lise öğrencileri, başvuruların son gününü ve sınav takvimini merak ediyor. Peki, AÖL 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme son günü ne zaman? AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL KAYIT TARİHLERİ 2026-2027

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 12 Ekim 2026 tarihi mesai bitiminde sona erecek.

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı 10 ve daha az sayıda ders seçen (Yurt dışında bulunan (K.K.T.C ve Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunan öğrenciler hâriç), engelli ve sevgi evlerinde kalan öğrenciler hariç) öğrenciler sadece e-Sınava başvurabilecektir.

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı 11 ve daha fazla ders seçen (K.K.T.C ve Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunan öğrenciler hâriç) öğrenciler sadece yazılı sınava başvurabilecektir.

Yeni kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri için;

Örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçişler Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 41/2 maddesi doğrultusunda yapılacaktır. Söz konusu yönetmelik kapsamında Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerden;

-Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden,

-Sınıf tekrarına kalanlardan, bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre öğrenim hakkı devam eden,

-Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup tercih yapmadığı için veya tercih yaptığı hâlde ya da herhangi bir nedenle örgün ortaöğretim kurumuna yerleşmemiş olan,

-Dokuzuncu sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduran,

doğrudan halk eğitimi merkezlerine;

diğer madde kapsamında durumlarını belgelendirenler ise kayıtlı bulundukları okullarının bağlı olduğu il/ilçe millî eğitim müdürlükleri öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonuna başvurarak ön onay işlemini yaptırdıktan sonra kesin kayıt için en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesinde öğrencilik durumu aktif, kayıt yenilememiş ve beklemeli durumda olan tüm öğrenciler kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.

Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 750 (yedi yüz elli) TL ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden 11 Eylül 2026 tarihinden 12 Ekim 23.59'a kadar yatırabilecektir.

Yeni kayıt ve Kayıt yenileme kılavuzunda belirtilen ücret muafiyeti kapsamında olan öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır.

Kayıt yenileme işlemini yaptıracaklardan ücret muafiyeti olan öğrenciler (tutuklu veya hükümlü olanlar hariç) 444 0 632 Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) ya da halk eğitimi merkezi müdürlükleri ile iletişime geçerek; kayıt yenileme taleplerini iletmeleri, sistem üzerinde güncellenmesi gereken raporlarını sunmaları, Engelli Sınav Hizmetleri bilgilerini kontrol ederek kayıt yenileme işlemlerinin tamamlandığını takip etmeleri gerekmektedir. Müracaat ettiği halde kayıt yenileme işlemi yapılmamış olanlar kayıt yenileme tarihleri arasında halk eğitim merkezi müdürlüğüne veya MEBİM'e müracaat etmeleri gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler, 2025-3 döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine öğrenci girişi sayfasından giriş yaparak kayıt yenileme işlemlerini kendileri yapabilecektir.

SINAV TARİHLERİ 2026

Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem basılı evrakla yapılacak sınavları 20 Aralık 2026 Pazar günü basılı evrakla okullarda;

e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 28 Kasım 2026-18 Ocak 2027 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği sınav merkezlerinde yapılacaktır.