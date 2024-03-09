Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na (2024-DİB-MBSTS) 50 bin aday katıldı. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuç tarihini araştırıyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024-DİB-MBSTS sınavına giren 50 bin aday, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024-DİB-MBSTS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (2023-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra sonuçlar ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
ÖSYM yayımladığı takvimle sonuç tarihini de duyurdu. 2024 takmine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 2024-DİB-MBSTS sonuçları 29.03.2024 tarihinde paylaşılacak.
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