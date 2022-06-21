Dünya Mülteciler Günü’nde YanYana Projesi’nin sonuçları açıklandı

21 Haziran 2022 Salı, 04:00

Bir İZ Derneği’nin, Suriyeli mülteci çocukların sosyal uyumlarını ve iyilik hallerini artırmayı hedefleyen “Türkiye’nin Her Yerinde YanYana Projesi”nin sonuçları, Dünya Mülteciler Günü’nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

AB Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı desteği ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen proje, ikinci döneminde 10 ildeki ilkokul ve ortaokullarda uygulandı. 40 binden fazla ilkokul ve ortaokul öğrencisine ulaştıklarını belirten Bir İZ Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Mumcuoğlu, ayrımcılığı azaltma ve kaynaştırma odaklı interaktif etkinliklerden oluşan program kapsamında çift dilli olarak tasarlanan “YanYana” kutu oyunlarını da çocuklarla buluşturduklarını söyledi. Projenin ön bulgularına göre programlar, çocukların arkadaşları ile daha yakın bağlar geliştirmelerine, öğretmen algılarının değişimine ve çocukların okulda mutlu hissedişinde artışa yol açtı.