DUS 2022 başvuruları açıldı! DUS başvurusu nasıl ve nerden yapılır? DUS sınavı ne zaman, saat kaçta?

26 Ağustos 2022 Cuma, 11:13

Diş Hekimliği Fakültelerinden mezun ya da eğitimlerine devam eden kişilerin uzmanlık eğitimi almak istediklerinde girmeleri zorunlu olan Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitim Sınavı'nın (DUS) başvuruları bugün itibariyla başladı. İşte, sınava girecek adaylar için merak edilen soruların cevabı...



DUS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin duyurduğu bilgilere göre, sınava başvurular, 26 Ağustos – 05 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



DUS BAŞVURUSU NERDEN VE NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.



DUS ÜCRETİ NE KADAR, NERDEN YATIRILACAK?

DUS ücreti 2022 yılı için 310 TL olarak açıklandı. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik/Y.U. Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri vedekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

DUS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitim Sınavı, 16 Ekim 2022 tarihinde saat 10:15 başlayacak. Sınav toplamda 150 dakika (2.5 saat) sürecek.

