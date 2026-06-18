2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde sona yaklaşılırken, öğrenciler ve velilerin gündeminde e-Okul VBS yer alıyor. Peki, e-Okul not girme işlemi hangi gün bitiyor? 2026 VBS ne zaman kapanıyor?

E- OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

E-Okul sisteminde öğretmenlerin not ve devamsızlık bilgilerini karne gününden önce tamamlaması gerekiyor.

Bu yıl karneler 26 Haziran Cuma günü dağıtılacak. Bu kapsamda tüm not girişleri ve yoklama kayıtlarının 25 Haziran 2026’ya kadar sisteme girilmesi öngörülüyor.

E-OKUL VBS SİSTEMİ HANGİ GÜN KAPANACAK?

Karne hazırlıkları ve dönem sonu işlemleri nedeniyle öğretmenlerin not ile devamsızlık girişlerini 26 Haziran karne gününe kadar tamamlaması bekleniyor. Böylece öğrenciler ve veliler, karne günü öncesinde e-Okul sistemi üzerinden sınav sonuçlarını, dönem sonu notlarını ve devamsızlık durumlarını kolayca görüntüleyebilecek.