YKS'de kara tablo: Eğitimde büyük çöküş!

Yayınlanma: 21.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.07.2023 - 03:00

21 yıllık AKP iktidarında eğitim sistemi yapboz tahtasına dönerken dini dayatmalar arttı. Gözünü laik eğitime diken iktidarın son dönemde icraatlarından ÇEDES (Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum) projesi kapsamında okullara, “Manevi danışman” adı altında imam, müezzin ve vaiz gibi din hizmetlerinde çalışan kişilerin atanması büyük tepki çekti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in karma eğitimi hedef alan sözleri tartışılırken dün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarında adayların testlere doğru cevap verme ortalamasını gösteren veriler ise eğitim sistemindeki çöküşün sürdüğünü gösterdi. Milyonlarca adayın günlerdir beklediği YKS sonuçlarının açıklanmasıyla tercih süreci de başlamış oldu. Adaylar, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek.

(Bayram Ali Ersoy)

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınava ilişkin istatistikleri paylaştı. Ersoy, Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) başvuran 3 milyon 527 bin 443 adaydan 2 milyon 995 bin 638’inin sınava katıldığını bildirdi. Ersoy, sınavın en yüksek katılımlı sınav olduğunu söylerken, iptal edilen bir soru bulunmadığını da ekledi.

SIFIR ÇEKENLER ARTTI

Ersoy adayların testlere doğru cevap verme ortalamalarını gösteren verileri de paylaştı. Veriler eğitim sistemindeki acı tabloyu gözler önüne serdi. Sonuçlara göre, geçen yıl 96 bin olan sıfır çekenlerin oranı 100 bine yükseldi.

SİTE KİLİTLENDİ

Öte yandan 2022’deki KPSS skandalının ardından görevden alınan Halis Aygün’ün yerine atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un sonuçları gününde açıklaması dikkat çekti. Sonuçların birkaç gün önceden açıklanmasını bekleyen adaylar sosyal medyadan tepki gösterdi. Daha önceki yıllarda ÖSYM, sonuçları ilan tarihinden birkaç gün önce adaylara haber vermeden açıklıyordu. ÖSYM’nin sonuçları açıklamasının ardından daha önceki yıllardaki gibi bu yıl da site çöktü. Adaylar uzun süre boyunca hata ekranıyla karşılaştı.

‘KOLTUĞUNUN HAKKINI VEREMEYEN BAKANLAR’

YKS sonuçlarını Cumhuriyet’e değerlendiren eğitimciler, “Eğitimde yıllardır bir arpa boyu yol alınamadığını” vurguladı. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Tarihin en yüksek katılımlı sınavı diye övünmeye çalışan MEB ve ÖSYM, tarihin en kötü sonuçlarından birinin ortaya çıktığı gerçeğini görmezden gelmektedir” dedi.

(Kadem Özbay)

‘TÜRKÇE BİLE YETERSİZ’

Özbay şöyle konuştu: “Türkçe’de geçen sene 17 olan net ortalaması bu yıl ancak 20’ye çıkabilmiştir. Türkçeyi bile öğretemeyen bir eğitim sistemine sahip olduğumuz bir kez daha ispat bulmuştur. Sayısal derslerdeki çöküş de oransal olarak geçen seneye büyük benzerlik göstermiştir. En bariz çöküşün ise dil eğitiminde olduğu görülmektedir. Dil eğitimi, sadece zenginlerin ulaşabildiği bir hizmet haline getirilmiştir.

‘LİSE ÜNİVERSİTELER’

Mantar gibi türeyen vakıf üniversitelerinin kontenjanlarının boş kalmaması için atılan barajın kaldırılması gibi kritik adımlar sayesinde doluluk oranı yüksek olsa da üniversitelerin liseleştirildiği bu sistemde eğitim yine niteliksiz biçimde devam edecektir. Dünyanın ilk 500 üniversitesi listesine yıllardır giremeyen Türkiye’de, önemli olanın üniversitelerin sayısının değil verilen eğitimin kalitesi olduğunu idrak eden bir yönetime olan ihtiyaç her zamankinden acildir. 2022’den beri eğitimde bir arpa boyu yol kat edilmediğini ortaya koyan bu sonuçlar, karma eğitimi ve laikliği hedef almaktan oturduğu koltuğun hakkını veremeyen bakanların, eğitimi iyileştirmek için parmaklarını bile kıpırdatmadığını açık seçik ortaya koymaktadır.”

(Salim Ünsal)

‘YANLIŞ BİLGİ’

Geçen sene olduğu gibi net ortalamalarını açıklamayan ÖSYM yine sadece doğru ortalamalarını duyurdu.

Eğitimci Salim Ünsal, açıklanan verilerin kamuoyunu yanılttığını söyledi. Ünsal, “ÖSYM son 3 yıldır puanların hesaplanmasına kaynaklık eden testlerdeki net ortalamalarını değil doğru ortalamalarını yayımlıyor. Bu alenen başarısızlığı perdeleme ve kamuoyunu yanlış bilgilendirme girişimidir. Sadece doğru ortalamalarını değil yanlış ve net ortalamalarını da yayımlamak zorundasınız. Puan hesabının tüm algoritması net üzerinden işliyor çünkü, salt doğrunun hesapta yeri bile yok!” diye konuştu.