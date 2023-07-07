Kadem Özbay'a 'linç' girişimine tepki büyüyor
Gazeteci Merdan Yanardağ’la ilgili açıklamaları sonrası linç edilen Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay’a destek yağdı. Saldırıya ilişkin hukuki süreç başlatıldı.
Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Yanardağ’ın gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstermesinin ardından hedef gösterildi. Özbay’a yönelik “linç” kampanyasına Eğitim-İş şube başkanları, üyeleri ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikaların yönetici ve üyeleri tepki gösterdi.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Yeşildağ ise “Aslında Özbay nezdinde konfederasyonumuzun kuruluş dinamikleri hedef alınıyor. Emekçilerin sesi kısılmak isteniyor” dedi.
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur ise “Özbay’a yönelik başlatılan hadsiz ve yersiz karalama kampanyasını sindirmek mümkün değil. Son yıllarda yaygın kültür haline getirilmeye çalışılan ‘linç kültürü’, bu kez kendine Özbay’ı hedef seçti” diye konuştu.
Eğitim-İş, Özbay’ı hedef gösterdiği belirlenen kişileri yargıya taşımak için karar aldı. Buna göre belirlenen isimlere ilişkin “hakaretleri” nedeniyle tazminat davası açılacak ve Özbay’ı “terör örgütleriyle ilişkilendirmeleri” nedeniyle de savcılığa adli suç duyurusunda bulunacak.
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