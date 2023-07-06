Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay hedef gösterildi: Terörün karşısındayız

Yayınlanma: 06.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.07.2023 - 03:00

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, gazeteci Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Özbay, paylaşımında “Merdan Yanardağ gazetecidir. Gazetecilik suç değildir. İktidarın trolleri tarafından hedef gösterildikten sonra kaçma şüphesi dahi yokken canlı yayın sırasında gözaltına alınması kabul edilemez” dedi. Özbay, bu paylaşımı nedeniyle sosyal medyada hedef gösterildi.

“Sözlerim çok netti. Kaçma ve delil karartma şüphesi olmayan birine ‘gözaltı’ yapmak doğru değil” diyen Özbay, Eğitim-İş’in bütün mücadelesini Cumhuriyete ve Atatürk ilkelerine bağlılığı üzerinden verdiğinin altını çizerek “Başlatılan karalama kampanyası, karanlık odaklarca büyütülmeye çalışılmaktadır. Bizlerin tüm terör örgütlerine karşı tavrı net. Eğitim-İş, terörle mücadelenin hakkınca yapılmadığına işaret etmiş, terörle mücadelenin bir vatan meselesi olduğunu vurgulamıştır” dedi.

Terörün her zaman karşısında olduklarını belirten Özbay, “Ne kimlik siyasetine saplandık ne ırkçılık ne de bölücülük hastalığı içerisinde olduk. Bizim için PKK da FETÖ de Hizbullah da terör örgütüdür” dedi.

‘BU HASRET BİTSİN ÖZLEDİK’ DEMEDİK

Özbay, şunları kaydetti:

“Biz, iktidara yaslanarak terörü övenlerden, ‘Hocam çok özledik gel de bitsin artık bu hasret’ diyenlerden, ‘çözüm süreci’ deyip akil adamcılık oynayanlardan, Atatürk posterlerini saklayanlardan olmadık. Ergenekon ve Balyoz kumpaslarıyla aydınından askerine birçok insanı soruşturmalar tamamlanmadan suçlu ilan edenlerden, buna destek olanlardan, kafasını kuma gömenlerden olmadık. Eğitimi gericileştiren, çocukları tarikat yurtlarına ve imam hatiplere mecbur bırakan, ulusal bayramlara alerji duyan, öğretmenlerimizi yoksulluktan intihar edecek hale getiren, FETÖ’den gerekli dersi çıkarmayıp tarikatları, cemaatleri bir kamu hizmeti olan eğitime taşeron yapan zihniyetin ve destekçilerinin bize saldırması, bizim doğru yolda olduğumuzun göstergesi.”