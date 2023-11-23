Eğitim Sen'den öğün talebi: Öğretmene önlük değil çocuklara yemek verin

Yayınlanma: 23.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.11.2023 - 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere hediye edecekleri önlükleri okullara göndermeye başladı. Eğitim-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Veysel Beyazadam önlük tartışmalarının eğitimdeki sorunları örtmek için ortaya atıldığını ifade ederek “hediyeyi” kabul etmeyeceklerini söyledi.

"ÇOCUKLAR ÖĞLEN ARASINDA YEMEK YİYEMİYOR"

Bakanlığın önlükler için en az 402 milyon 500 bin TL gibi bir harcama yaptığını hesaplayan Beyazadam, “Bugün çocuklarımızın renkleri soluk, gözleri soluk. Meslek liselerinde 9-10 saate varan eğitim sürecinde siz sağlıklı bir öğün dizgisi yemesi gereken çocukları kabaca söylüyorum, okula hapsediyorsunuz ve onları bir öğün yemeği veya bir sağlıklı besleyici, ücretsiz bir yemeği sağlayamıyorsunuz. Çocuklarımızın nasıl okula aç gelip aç gittiğini biliyor ve görüyoruz. Öğlen aralarını çocuklar artık yemek yemek için değil emin olun zamanı dolsun diye bahçede, orada, burada oyalanıyorlar. Veliler ‘Hocam yumurta bile alamıyoruz’ diyor, bir öğretmen olarak söyleyecek söz bulamamak bizi öfkelendiriyor” dedi.

"ÖĞRENCİLER ÇALIŞMAK ZORUNDA KALIYOR"

Okul terk oranlarının artmasına dikkat çeken Veysel Beyazadam, “Özellikle kız öğrencilerinin sayısının fazlalığı görülüyor. Ekonomik yetmezliklerin olduğu bölgelere gidildiğinde çalışma zorunluluğundan kaynaklı öğrenciler ‘Çalışmak zorundayım hocam. Para getirmem gerekiyor eve’ diyor. Böyle bir atmosferde siz çocuğun hangi eğitim öğretim sürecine müdahil olmasını beklerseniz. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında bu görüntü okullardaki bu anlamda çocuklarımızın, öğrencilerimizin geleceğimiz dediğimiz yavrularımızın ekonomik yetmezliklerle beslenememesinin mazereti olamaz” diye konuştu. Beyazadam, velilere de seslenerek kaymakamlıklara, il, ilçe milli eğitim müdürlüklerine giderek öğün talebinde bulunmalarını istedi.