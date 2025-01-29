Eğitim yazarlarından Kartalkaya çağrısı: 'İlk dersimiz olsun'
Eleştirel eğitimciler bir çağrıda bulunarak, eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin ilk dersinin “Evrensel İnsan Hakları, Etik Değerler ve Bilim” olmasını istedi.
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangın sonucunda 78 yurttaş yaşamını yitirmişti. Eleştirel eğitim yazarları bu tür faciaların ‘kader’ olarak anlatılmayacağını ifade etti.
Yazarlar, eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi öncesi bir istekte bulundu. İkinci dönemin ilk dersinin “Evrensel İnsan Hakları, Etik Değerler ve Bilim” olması isteklerini belirten eğitimci yazarlar, “Hiçbiri ‘kader’ olmayan bu ölümlerin hepsinde; aklın, vicdanın ve insanlık değerlerinin eksikliğinin payı var. Evrensel insan haklarının ve çocuk haklarının öncelendiği, bilimin ve aklın doğrultusunda oluşturulan hukuksal zemine sahip toplumlar; ‘kader’ olmayan bu ölümlerle, gözleri şiir yazan çocuklarını kaybetmezler. Gelin, ilk dersimizde; bilimle vicdanın buluştuğu toplumlarda, sorgulayan bireylerin böyle ‘kader’ ölümlere izin vermeyeceğini anlatalım öğrencilerimize" çağrısını yaptı.
Okullarda ikinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak.
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