Eğitim yazarlarından Kartalkaya çağrısı: 'İlk dersimiz olsun'

Yayınlanma: 29.01.2025 - 11:10

Güncelleme: 29.01.2025 - 11:10

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangın sonucunda 78 yurttaş yaşamını yitirmişti. Eleştirel eğitim yazarları bu tür faciaların ‘kader’ olarak anlatılmayacağını ifade etti.

Yazarlar, eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi öncesi bir istekte bulundu. İkinci dönemin ilk dersinin “Evrensel İnsan Hakları, Etik Değerler ve Bilim” olması isteklerini belirten eğitimci yazarlar, “Hiçbiri ‘kader’ olmayan bu ölümlerin hepsinde; aklın, vicdanın ve insanlık değerlerinin eksikliğinin payı var. Evrensel insan haklarının ve çocuk haklarının öncelendiği, bilimin ve aklın doğrultusunda oluşturulan hukuksal zemine sahip toplumlar; ‘kader’ olmayan bu ölümlerle, gözleri şiir yazan çocuklarını kaybetmezler. Gelin, ilk dersimizde; bilimle vicdanın buluştuğu toplumlarda, sorgulayan bireylerin böyle ‘kader’ ölümlere izin vermeyeceğini anlatalım öğrencilerimize" çağrısını yaptı.

Okullarda ikinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak.



