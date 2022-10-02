Eğitimcilerden 'Büyük Yürüyüş'

Eğitim-İş Sendikası, öğretmenlerin ekonomik koşulları, Öğretmenlik Meslek Yasası ve kariyer basamakları sınavı nedeniyle Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e “Büyük Yürüyüş’’ düzenledi. Eğitimciler, yürüyüş sırasında “Öğretmene saygı istiyoruz”, “Saraylarda değil alanlardayız”, “Başöğretmen Atatürk, bu kanun nankörlük’’ dedi.

ANKARA / Cumhuriyet
02 Ekim 2022 Pazar, 02:00
Eğitimcilerden 'Büyük Yürüyüş'
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Fotoğraflar: Necati Savaş

Eğitim-İş Sendikası, dün Anıtkabir’e “Büyük Yürüyüş” düzenlerken, Eğitim-Sen ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın karşısında basın açıklaması yaptı.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Yürüyüşümüzü; öğretmene saygı, eğitim emekçilerine insan onuruna yakışır bir ücret, her bir çocuğumuzun laik, bilimsel, kamusal eğitim hakkı için yaptık” diye konuştu.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul ise “Salı günü TBMM’de olacağız, vekillerimizin gözlerinin içine bakarak yanlışın düzeltilmesi talebiyle imza kampanyamızın dosyasını teslim edeceğiz” dedi. 


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