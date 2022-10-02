Eğitimcilerden 'Büyük Yürüyüş'
Eğitim-İş Sendikası, öğretmenlerin ekonomik koşulları, Öğretmenlik Meslek Yasası ve kariyer basamakları sınavı nedeniyle Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e “Büyük Yürüyüş’’ düzenledi. Eğitimciler, yürüyüş sırasında “Öğretmene saygı istiyoruz”, “Saraylarda değil alanlardayız”, “Başöğretmen Atatürk, bu kanun nankörlük’’ dedi.
Fotoğraflar: Necati Savaş
Eğitim-İş Sendikası, dün Anıtkabir’e “Büyük Yürüyüş” düzenlerken, Eğitim-Sen ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın karşısında basın açıklaması yaptı.
Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Yürüyüşümüzü; öğretmene saygı, eğitim emekçilerine insan onuruna yakışır bir ücret, her bir çocuğumuzun laik, bilimsel, kamusal eğitim hakkı için yaptık” diye konuştu.
Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul ise “Salı günü TBMM’de olacağız, vekillerimizin gözlerinin içine bakarak yanlışın düzeltilmesi talebiyle imza kampanyamızın dosyasını teslim edeceğiz” dedi.
Video Haberler
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanişti, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
En Çok Okunan Haberler
-
- İran Türkiye'ye gazı kesiyor
- Dehşete düşüren ses kaydı...
- Alkollü içkiye zam geldi
- Cinayetin sebebi belli oldu
- İmamoğlu'ndan adaylık yanıtı
- 'Kumpaslar çöktü...'
- Sokakta vurulan MHP'li yönetici hayatını kaybetti
- Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu!
- 'Sağlık sorunları' demişti, tefecilik çıktı
- 'Yalanlarınla milli güvenlik sorunu haline geldin'