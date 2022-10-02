Eğitimcilerden 'Büyük Yürüyüş'

02 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Fotoğraflar: Necati Savaş

Eğitim-İş Sendikası, dün Anıtkabir’e “Büyük Yürüyüş” düzenlerken, Eğitim-Sen ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın karşısında basın açıklaması yaptı.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Yürüyüşümüzü; öğretmene saygı, eğitim emekçilerine insan onuruna yakışır bir ücret, her bir çocuğumuzun laik, bilimsel, kamusal eğitim hakkı için yaptık” diye konuştu.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul ise “Salı günü TBMM’de olacağız, vekillerimizin gözlerinin içine bakarak yanlışın düzeltilmesi talebiyle imza kampanyamızın dosyasını teslim edeceğiz” dedi.