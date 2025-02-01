Eğitimcilerden teğmenlere destek: Kılıçtan keskin kalemimizi kaldırıyoruz
Eğitim İş Sendikası Başkent’te iktidarın son dönemde artan baskısına karşı “Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü” etkinliğini başlattı. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ordudan ihraç edilen teğmenlere destek çıkarak, “Kılıçtan daha keskin olan kalemlerimizi kaldırıyoruz” dedi.
Eğitim-İş “Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü” etkinliğini Ulus’taki Birinci Meclis binası önünden başlattı. Burada toplanan eğitimciler “Mustafa Kemal’in öğretmeniyiz”, “Cumhuriyet için direneceğiz ve yürüyeceğiz”, “AKP gidecek adalet gelecek” sloganları attı. Kılıç çekerek “Mustafa Kemal'in askeriyiz” dedikleri için ordudan ihraç edilen teğmenleri de unutmayan öğretmenler “Kılıçtan daha keskin olan kalemlerimizi kaldırıyoruz” diyerek ellerindeki kalemleri havaya kaldırdı.
‘ASIL SAVAŞ CEHALETE KARŞI’
Her günlerinin bir sendikacıya, gazeteciye ve muhaliflere ne olacak endişesiyle geçtiklerini belirten Özbay, iktidara “Biz sizin sopanıza boyun eğmeyeceğiz” ifadeleriyle tepki gösterdi. Atatürk’ün 16 Temmuz 1921’de topladığı Maarif Kongresi’ni anımsatan Özbay, “Atatürk, ‘Biz düşmanı bu topraklardan atarız, içimizdeki düşmanla da mücadele ederiz ama asıl savaş cehalate karşıdır’ diyor ve o görevi de cumhuriyetin öğretmenlerine veriyor. Söz konusu cumhuriyetse bu ülkedeki herkes Mustafa Kemal’in askeridir. Biz de onun öğretmenleri olarak kılıçtan daha keskin olan kalemlerimizi kaldırıyoruz. Bu kalem haksızlığa, hukuksuzluğa karşı kullanılacak” dedi.
‘YURTTAŞA DEĞİL, RANTA HİZMET’
Bursa Nutku’nu okumanın terör elebaşısının mektubunu okumaktan daha riskli hale geldiğini vurgulayan Özbay, merkezine yurttaşı koymayan, ranta hizmet eden bir anlayış olduğunu belirtti. Özbay “Kaç yurttaşımız daha sizin kar hırsınız uğruna feda edilecek? Ülkeyi yöneten partinin adındaki adalet yazısını görünce tebessüm ediyoruz” diye konuştu. Konuşmasında eğitimin sorunlarına da değinen Özbay, yurttaşları 'Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü'ne katılmaya davet etti.
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