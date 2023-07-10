Eğitimcilerin gözü kulağı AYM'de

Yayınlanma: 10.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.07.2023 - 03:00

İktidarın “oldubitti” yaparak eğitimcilerin tepkisine karşın Meclis’ten geçirdiği ÖMY’ye karşın son olarak AYM, CHP’nin açtığı ihlal davası kapsamında eğitim sendikalarını dinledi, görüşlerini aldı. AYM Genel Kurulu, bunun üzerine ÖYM’ye yönelik istemi 13 Temmuz’daki gündemine aldı. Genel kurulda teklif, esastan görüşülecek.

Öte yandan AYM, CHP’nin başvurusu üzerine TBMM Başkanlık Divanı’nın kuruluşuna ve üyelerinin görev yerlerinin dağılımının belirlenmesine dair kararı da gündemine aldı. CHP’nin iptal isteminin ilk incelemesi, 13 Temmuz’da yapılacak.

Söz konusu kararda, “TBMM Başkanlık Divanı’nın başkan hariç 20 üyeden kurulması ve görev yerleri dağılımının AKP grubuna 1 başkanvekili, 6 kâtip üye, 3 idare amiri; CHP grubuna 1 başkanvekili, 3 kâtip üye, 1 idare amiri; Yeşil Sol Parti grubuna 1 başkanvekili, 1 idare amiri; MHP grubuna 1 başkanvekili, 1 idare amiri; İYİ Parti grubuna 1 kâtip üye şeklinde olmasına” karar verilmişti.