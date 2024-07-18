Yayınlanma: 18.07.2024 - 11:13

Güncelleme: 18.07.2024 - 11:14

Geçtiğimiz günlerde sonuçları açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçlarının ardından yurttaşlar ek kontenjanın ne olduğunu, kimlerin ek kopntenjandan faydalanabileceğini araştırmaya başladı. Peki, ek kontenjan nedir, kimlere verilir? Kimler ek kontenjandan faydalanabilir? İşte ayrıntılar...

EK KONTENJAN NEDİR?

Yükseköğretim programlarında eğitim görmek isteyen adaylar için tecih dönermi kısa süre sonra başlayacak. Tercih döneminde ek kontenjan faydalanmak da mümkün. Ek kontenjan çeşitli kriterlere uygun adaylar için lisans programlarında açılan kontenjan çeşidi olarak tanımlanır. Adaylar kriterleri sağlaması durumunda ek kontenjana uygun olarak yer alan kurumlardan birinde eğitim görebilir.

KİMLER EK KONTENJANDAN FAYDALANABİLİR?

Devlet üniversiteleri her yıl belli bir sayıda okul birincileri için kontenjan ayırır. Okul birincileri dışında Şehit-gazi yakınları, depremzedeler ve 34 yaşının üstündeki kadınlar da ek kontenjandan faydalanarak bir yükseköğretim kurumunda eğitim alabilir. Bunun gerçekleştirilmesi için adayların belli başlı kriterlere uyması gerekir.

Şehit-gazi yakınları

Öğrenim görmek isteyen şehit-gazi eşi, çocuğu ya da gaziler vakıf üniversitelerinin burslu programlarından faydalanabilmektedir. Öğrenim görecek olan adaylar tamamen burslu sayılacağı için hiçbir ücret ödemez. Devlet üniversitelerinde bu kontenjan için ayrıca bir yer ayrılmaz.

2023 yılında gerçekleştirilen YKS’de vakıf üniversitelerinin lisans programlarına 2 bin 79, önlisans programlarına ise bin 695 şehit-gazi kontenjanı tanımlandı.

Depremzedeler

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki deprem sırasında deprem bölgesinde yaşayan ve bu illerdeki liselerde eğitim gören adayları depremzed kontenjanı ile öğrenim görebilmektedir.

Deprem sırasında bu bölgede yaşayan ve Yükseköğrenim kurumlarında eğitim görmekte olan adaylar tekrar depremzede kontenjanı ile tercih yapamaz.

34 yaş üstü kadınlar

1 Ocak 1990 öncesinde doğan kadınlar bu kontenjandan faydalanarak öğrenim görebilmektedir. Bu kontenjandan faydalanmak için gerekli şart daha önce bir lisans programında eğitim almamış olmak.