Yayınlanma: 08.05.2024 - 18:00

Güncelleme: 08.05.2024 - 18:00

Ulusal Staj Programı başvuru süreci ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Ulusal Staj Programı hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ulusal Staj Programı başvuru süreci ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Ulusal Staj Programı hakkında bilgiler verirken, henüz sonuçların açıklanma tarihini açıklamadı.

İŞVERENLERİN ERİŞİMİNE AÇILDI

Stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı. İşverenler aradıkları niteliklere sahip gençlere staj teklifi sunuyor. Bu sayede, gençler kendilerine gelen teklifler arasından seçim yaparak, staja başlayabilecek. Program gençlerin istihdamına da katkı sağlıyor.