SED yardımı ne zaman yatacak? Zamlı SED ödemesi ne kadar oldu?
2024 Mayıs ayı SED yardımı ödemelerinin ne zaman yatacağı, çocuğu olan ihtiyaç sahibi aileler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Peki, SED yardımı ne zaman yatacak? Zamlı SED ödemesi ne kadar oldu?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla her ay SED yardımı yapılıyor. Peki, SED yardımı ne zaman yatacak? Zamlı SED ödemesi ne kadar oldu?
ZAMLI SED ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?
Çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükseldi. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasını da 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıktı.
MAYIS SED ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
SED ödemelerinin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğreniliyor. Mayıs ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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