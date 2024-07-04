EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Kamuda engelli kadrosuna girmek için EKPSS tercihlerinin başlamasını bekleyen binlerce kişi, gözlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak duyuruya çevirdi. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
EKPSS tercihlerinin ne zaman başlacağı, EKPSS sınav sonuçlarına göre kamuda boş olan engelli kontenjanı için tercih yapacak adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında
ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.
2024 EKPSS tercih sürecinin temmuz ayında başlaması bekleniyor. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.
EKPSS TABAN VE TAVAN PUANLAR
2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.
Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.
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