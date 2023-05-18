Bahar dönemi sınavları ne zaman? Üniversitelerde final sınavları ne zaman yapılacak?

Yayınlanma: 18.05.2023 - 12:52

Güncelleme: 18.05.2023 - 13:29

Yurttaşlar, 14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yapılan oy sayımlarının ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu yapılacak. Bu gelişmeyle birlikte üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanacak üniversite öğrencilerinin memleketlerine gideceklerini hatırlatarak 26-31 mayıs tarihleri arasında yapılacak fiziki ya da online sınavların iptal edilmesini talep etmişti. YÖK'ten konuyla ilgili açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre üniversitelerde final sınavları 1 Haziran'dan sonra yapılacak.

YÖK Yürütme Kurulu'nun kararında şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülkemiz genelindeki etkileri, depremden etkilenen vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin barınma durumları, sosyal koşullar ve sürdürülebilir öğretim süreçleri değerlendirilerek 2022-2023 akademik yılı bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023 tarihinden önce başlatılmaması hususu, 17 Mayıs 2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2022-2023 akademik yılı dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023 tarihinden sonra yapılmasına karar verilmiştir."

Söz konusu karar, bugün üniversitelere iletildi.

Öte yandan YÖK; Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere pek çok ildeki üniversitelerin, "sınavların, yüz yüze eğitim verilen programlarda yüz yüze, çevrim içi eğitim verilen programlarda ise çevrim içi yapılmasına" yönelik kararını destekledi.

FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

Final sınavlarının online yapılıp yapılmayacağına her üniversite kendi karar verecek.