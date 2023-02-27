KTO Karatay Üniversitesi araştırma görevlisi alımı ne zaman? Karatay Üniversitesi araştırma görevlisi başvuru şartları neler?

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 10:33

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 10:34

Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından Konya’nın ilk vakıf üniversitesi olarak 2009'da açılan, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi, bünyesine araştırma görevlisi alacak. Akademik kadroya girmek isteyen adaylar, başvuru şartlarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

KTO KARATAY ÜNIVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacak. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecek.

KTO KARATAY ÜNIVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Karatay Üniversitesi araştırma görevlisi alımı başvuruları 27 Şubat - 14 Mart tarihleri arasında yapılacak.

KTO KARATAY ÜNIVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME NE ZAMAN?

Karatay Üniversitesi araştırma görevlisi alımı ön değerlendirmeleri 17 Mart'ta yapılacak.

KTO KARATAY ÜNIVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

KTO Karatay Üniversitesi araştırma görevlisi alımı sınavı 21 Mart'ta yapılacak.

KTO KARATAY ÜNIVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI SINAV DEĞERLENDİRME TARİHLERI NE ZAMAN?

Karatay Üniversitesi araştırma görevlisi alımı sınav değerlendirmeleri 23 Mart'ta yapılacak.

KTO KARATAY ÜNIVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER NELER?

Başvuru Dilekçesi

Başvuru Formu

Özgeçmiş (CV)

Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)

Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Mezuniyet Belgesi) (E-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)

Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) (E-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)

ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili)

Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi

Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) (E-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)

Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir kaşeli, imzalı kurum/işyeri tarafından verilmiş çalışma belgesi ve E-devlet üzerinden alınan barkodlu SGK Hizmet Dökümü (Özel Şartlarda “tecrübe şartı” isteniyorsa) (staj, gönüllü çalışma vb. tecrübeler dikkate alınmayacaktır.)

Devam Eden Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (E-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.) (Özel şartta belirtilmiş ise veya varsa)

BAŞVURU DİLEKÇESİ VE FORMLARI NEREDEN ALINIR?

Başvuru dilekçesi ve başvuru formu üniversitenin resmi internet sitesi https://www.karatay.edu.tr/Duyuru/3132/ogretim-gorevlisi-alim-ilani.html üzerinden alınabilicek.

HANGİ BÖLÜMLERDEN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAK?

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi - Grafik Tasarımı

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Ebelik Bölümü, Odyoloji Bölümü

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / İlk ve Acil Yardım Programı

Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu - Dış Ticaret Bölümü / Dış Ticaret Programı

Yabancı Diller Yüksekokulu