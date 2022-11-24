Eşitlik ödülleri sahiplerini buldu

Mor Sertifika Programı Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülleri, öğretmen ve öğretmen adaylarına verildi.

Rengin Temoçin
24 Kasım 2022 Perşembe, 04:00
Eşitlik ödülleri sahiplerini buldu
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Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Mor Sertifika Programı Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülleri’nde farklı branş ve sınıflardan öğretmen ve öğretmen adayları ödüllendirildi.

İstanbul’daki Sabancı Center’de önceki gün düzenlenen törende konuşan Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, “Toplumsal cinsiyet farkındalığıyla yetişecek yeni nesiller, eşitsizliklerin beslendiği kaynakları görebilme anlamında akranlarından farklılaşarak dünyaya filtresiz bakabilecekler” dedi. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan da “Mor Sertifika Programı, bu alanda geliştirdiğimiz en kapsamlı ve en uzun soluklu çalışma olması sebebiyle bizim için çok kıymetli” diye konuştu. 


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