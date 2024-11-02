Türkiye Süper Ligi tarihinin en kariyerli futbolcuları! Bu isimler Türk futbolunu kariyerleriyle yükseltti!

SAMUEL ETO - ANTALYASPOR

Barcelona ve Inter'de geçirdiği yıllarda üç Şampiyonlar Ligi ve dört lig şampiyonluğu yaşayan Samuel Eto'o, 2015 yılında Antalyaspor'a transfer olarak Türkiye'de forma giydi. Antalyaspor'da iki buçuk sezon boyunca forma giyen Eto'o, attığı gollerle takımının en önemli oyuncularından biri oldu. Kariyerinde ayrıca dört Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülü bulunan Eto'o, Türkiye'de de iz bırakan yabancı futbolculardan biri oldu.