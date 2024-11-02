Türkiye Süper Ligi tarihinin en kariyerli futbolcuları! Bu isimler Türk futbolunu kariyerleriyle yükseltti!
Türkiye Süper Lig'i, yıllar içinde dünya futbolunun en parlak yıldızlarını ağırladı. İşte, kariyerleriyle iz bırakan ve Türk futboluna damga vuran 10 efsanevi futbolcu!
Türkiye Süper Lig'i, sadece yerli yetenekleri değil, aynı zamanda uluslararası arenada büyük başarılara imza atmış yabancı futbolcuları da sahnesinde ağırladı. Bu oyuncular, hem kariyerlerindeki başarılarla hem de Süper Lig'deki performanslarıyla futbolseverlerin hafızalarında unutulmaz izler bıraktı. İşte, Türkiye'de forma giymiş en kariyerli 10 futbolcu ve etkileyici kariyer öyküleri...
DIDIER DROGBA - GALATASARAY
Chelsea'de geçirdiği yıllarda Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi zaferleri yaşayan Didier Drogba, 2013 yılında Galatasaray'a transfer olarak Türk futboluna adım attı. Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Drogba, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla da dikkat çekti. Kariyerinde dört Premier Lig, dört FA Cup ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Drogba, Galatasaray'da da önemli başarılara imza attı.
ROBERTO CARLOS - FENERBAHÇE
Real Madrid'de geçirdiği yıllarda üç Şampiyonlar Ligi ve dört La Liga şampiyonluğu yaşayan Roberto Carlos, 2007 yılında Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye'de forma giydi. Fenerbahçe'de iki sezon boyunca forma giyen Carlos, takımın Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Kariyerinde ayrıca 2002 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Carlos, Fenerbahçe'de de taraftarların sevgilisi oldu.
SAMUEL ETO - ANTALYASPOR
Barcelona ve Inter'de geçirdiği yıllarda üç Şampiyonlar Ligi ve dört lig şampiyonluğu yaşayan Samuel Eto'o, 2015 yılında Antalyaspor'a transfer olarak Türkiye'de forma giydi. Antalyaspor'da iki buçuk sezon boyunca forma giyen Eto'o, attığı gollerle takımının en önemli oyuncularından biri oldu. Kariyerinde ayrıca dört Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülü bulunan Eto'o, Türkiye'de de iz bırakan yabancı futbolculardan biri oldu.
WESLEY SNEIJDER - GALATASARAY
Ajax, Real Madrid ve Inter gibi dev kulüplerde forma giyen Wesley Sneijder, 2013 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da dört buçuk sezon geçiren Sneijder, iki Süper Lig, üç Türkiye Kupası ve üç Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca, 2010 yılında Inter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Sneijder, Galatasaray'da da önemli başarılara imza attı.
ARDA TURAN - GALATASARAY
Galatasaray'da yetişen Arda Turan, 2011 yılında Atletico Madrid'e transfer olarak Avrupa'ya adım attı. Atletico Madrid'de La Liga, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Arda, 2015 yılında Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona'da iki La Liga, üç Kral Kupası ve bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Arda, 2020 yılında Galatasaray'a geri döndü ve kariyerini burada sonlandırdı.
PEPE - BEŞİKTAŞ
Real Madrid’de üç Şampiyonlar Ligi ve üç La Liga şampiyonluğu kazanan Pepe, 2017'de Beşiktaş’a transfer oldu. Beşiktaş’ta savunmada başarılı performanslar sergileyen Pepe, kısa sürede taraftarların gözdesi oldu.
MAREK HAMSIK - TRABZONSPOR
Napoli'de 12 sezon boyunca forma giyen ve kulübün efsanelerinden biri olarak anılan Hamsik, 2021'de Trabzonspor'a transfer oldu. Trabzonspor'da Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak kariyerine Türkiye'de bir başarı daha ekledi.
MARIO GOMEZ - BEŞİKTAŞ
Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı’nda gösterdiği başarılarla tanınan Mario Gomez, 2015-2016 sezonunda Beşiktaş’a geldi. Süper Lig’de gol krallığı yaşadı ve Beşiktaş’la şampiyonluk kazandı.
GEORGE HAGI - GALATASARAY
Real Madrid ve Barcelona gibi dev kulüplerde forma giyen Gheorghe Hagi, 1996 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da beş sezon geçiren Hagi, dört Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve bir UEFA Kupası şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca, 2000 yılında UEFA Süper Kupa şampiyonluğu bulunan Hagi, Galatasaray'da da önemli başarılara imza attı.
MESUT ÖZİL - FENERBAHÇE
Mesut Özil, kariyerine Schalke 04 ve Werder Bremen’de başladıktan sonra, dünya çapında tanınmasını sağlayan Real Madrid’e transfer oldu. İspanyol devinde La Liga, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşayan Özil, yaratıcı oyun tarzı ve asistleriyle dikkat çekti. 2013 yılında Premier Lig ekibi Arsenal’e transfer oldu ve burada FA Cup zaferleri yaşadı. Arsenal'da uzun yıllar geçiren Mesut, Premier Lig'deki en başarılı oyun kuruculardan biri olarak kabul edildi. 2021 yılında Fenerbahçe’ye transfer olarak Türkiye Süper Lig’inde forma giymeye başlayan Mesut, çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Fenerbahçe’de geçirdiği dönemde kısa süreli performanslar sergilese de, kariyerinde Fenerbahçe taraftarlarına unutulmaz anlar yaşattı.
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